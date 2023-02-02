

الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير السجون بالمنطقة العميد سعد بن عبدالعزيز السلوم.

واستمع سموه إلى شرح عن نشاطات وخطط المديرية العامة للسجون بالمنطقة.

// انتهى //

13:37ت م

0062





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يستقبل مدير السجون بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.