السعودية اليوم / 5 مسارات في "لقاءات حائل" لتنمية الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز القطاع الخاص



الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

يحتضن ملتقى لقاءات حائل 2023 الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالتعاون مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشركاء في القطاع الخاص في مركز الروشن للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة (8 - 9 فبراير 2023م) 5 مسارات هي: مسار أصحاب العمل، ومسار ريادة الأعمال، ومسار موظفي وموظفات القطاع الخاص، ومسار الطلاب والطالبات، ومسار الباحثين والباحثات عن عمل من خلال أكثر من 65 فعالية تتضمن جلسات حوارية وورش تدريبية وإرشادية من جهة وورش تعريفية بالممكنات الحكومية وغيرها من الممكنات لجميع المسارات.

وتستهدف المسارات، تقديم الدعم اللازم والإرشاد لرواد ورائدات الأعمال، ومساعدة الباحثين والباحثات عن عمل في إيجاد فرص العمل، وتطوير مهارات وقدرات الموظفين والموظفات على رأس العمل لتحقيق الاستدامة والاستمرار في العمل، كما تتضمن تقديم الإرشاد المهني للطلاب والطالبات في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع معدلات التوطين وتزويدهم بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل واطلاعهم على أوجه الدعم التي يقدمها الصندوق.

ويركز الملتقى في أهدافه على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية ودعم تدريبها وتوظيفها وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل، بالإضافة إلى التعريف بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدمها الصندوق للعملاء والمستفيدين من خدمات الدعم، تماشياً مع خطط التنمية الوطنية الراهنة.

ويحظى الملتقى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومجموعة من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، ومسؤولي القطاعات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل.

ويصاحب الملتقى معرض يتضمن تقديم برامج دعم تدريبية وإرشاد مهني وورش عمل وطرح فرص تدريبية عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، بالإضافة إلى طرح فرص عمل من خلال المنشآت المشاركة، ومجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة وقصص النجاح الملهمة.

ويضطلع الملتقى بدور بارز في تعريف الزوار على بوابة التوجيه والإرشاد المهني (سُبل) وكيفية الاستفادة منها في التعرف على مهارات واحتياجات قطاع العمل الحالية والمستقبلية وإكساب أبناء وبنات المنطقة المهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل.

وكان الصندوق قد أوضح في وقت سابق خطوات عملية تسجيل وحضور الأفراد لأعمال وفعاليات الملتقى، من خلال الدخول على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط:

https://eservices.taqat.sa/Eservices_Individual/Home.aspx

// انتهى //

13:21ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.