السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل رئيس الجامعة العربية المفتوحة



الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي بن محمد الشهراني.

واطلع معاليه على نسخة من الهوية البصرية الجديدة للجامعة والتي اطلقت بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس الجامعة.

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12:49ت م

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