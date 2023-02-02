السعودية اليوم / مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون يشارك في "الدورة الثالثة للحوار الآسيوي العربي"



القاهرة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة في مكتب براءات الاختراع، في الاجتماع الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع الياباني (JPO) وجامعة الدول العربية بعنوان "الدورة الثالثة للحوار الآسيوي العربي بشأن الملكية الفكرية بين اليابان والدول العربية"، التي جرى عقدها بمقر جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية (القاهرة) خلال الفترة 31 يناير حتى 1 فبراير 2023م, حيث مثل المكتب في الاجتماع رئيس مركز تدريب الملكية الفكرية المهندسة إيمان عبد الله البدر، ومدير إدارة العلاقات الخارجية المهندس بندر بن مطلق الثبيتي.

ويهدف الحوار العربي الآسيوي الثالث، الذي يشارك فيه مجموعة واسعة من المختصين والمهتمين، إلى إتاحة الفرصة لتبادل الآراء والمعلومات حول سياسة الملكية الفكرية ومنها براءات الاختراع، والاتجاهات الناشئة في مجال الملكية الفكرية، وتحديد أفضل الممارسات في الانتفاع بنظام الملكية الفكرية من أجل تعزيز جوانب التنمية، بالإضافة إلى استكشاف مجالات التعاون الممكنة.

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12:20ت م

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