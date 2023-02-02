السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تقدم خدماتها لـ 61.084 مستفيدًا



مكة المكرمة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

استعرضت أمانة العاصمة المقدسة أبرز المنجزات والأرقام التي حققتها خلال الفترة من 1444/6/1 هـ حتى 1444/6/29هـ، والذي تم تقديمها للعملاء والمستفيدين.

وجاءت المنجزات حول ما تم تحقيقه وإنجازه على أصعدة البلاغات والعمليات، والعناية بالعملاء، ووحدة إيجاد الحلول، والخدمات الخارجية، والمبادرات التي تعمل عليها الأمانة مثل: مستمرون وتسهلت ومواساة، حيث بلغ عدد من تم خدمتهم 61.084 عميلًا ومستفيداً.

من جهة أخرى، ضبطت الأمانة 4 مستودعات مخالفة لتجميع الحديد و المكيفات، وذلك تمهيدًا لبيعها بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات، فيما جرى ضبط مجموعة من المخالفات تمثلت في التخزين بطرق عشوائية وعدم وجود وسائل السلامة، مما أسفر عنها مصادرة 25 أسطوانة غاز و 15 أسطوانة أكسجين، مع إغلاق المواقع على الفور، كما تواصل الأمانة إلزام ملاك الأراضي بإزالة مخلفات البناء في عدد من المواقع ضمن معالجة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

//انتهى//

11:47ت م

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