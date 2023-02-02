السعودية اليوم / "سعود الطبية": استفادة أكثر من 121 ألف مريض من خدمات التأهيل خلال 2022م



الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز التأهيل الطبي، عن استفادة أكثر من 121 ألف مريض من مختلف الخدمات التأهيلية، خلال عام 2022م.

وأوضح مدير المركز الدكتور ياسر الثبيتي، أن إحصائية المركز تتمثل في أكثر من 60 ألف جلسة علاج طبيعي، وقرابة 15 ألف جلسة علاج وظيفي، وأكثر من 16 ألف جلسة علاج النطق والبلع، ونحو 13 ألف جلسة طب طبيعي، وما يقارب من 16 ألف خدمة مقدمة في مجال تقنيات التأهيل.

وأفاد أن الجلسات العلاجية كانت عبارة عن أكثر من 9 آلاف جلسة لمرضى الإصابات، ونحو 5 آلاف جلسة لمرضى الأطفال، وأكثر من 27 ألف جلسة لمرضى العناية المركزة، وحوالي 17 ألف جلسة تأهيل جلطات دماغية، وأكثر من ألفين جلسة لتأهيل مرضى القلب، وأكثر من ألف جلسة بعيادة تصنيف ذوي الإعاقة.

وأشار الدكتور الثبيتي إلى أن عام 2022م شهد استحداث عيادات تخصصية تأهيلية، اشتملت على عيادات العلاج الطبيعي للعظام، وعيادة العلاج الطبيعي الافتراضية للعظام، وعيادة العلاج الطبيعي للإصابات، وعيادة العلاج الطبيعي للعمود الفقري، وعيادة العلاج الطبيعي للجراحة العامة، وعيادة العلاج الطبيعي للباطنة، وعيادة العلاج الطبيعي للنساء والولادة، وعيادة العلاج الطبيعي للأطفال لمرضى الضمور العضلي الشوكي، وعيادة اضطرابات البلع, وعيادة اضطرابات النطق للأطفال، وعيادة اضطرابات اللغة للأطفال، وعيادة التخاطب علاج جماعي، وعيادة التخاطب الافتراضية للبالغين، وعيادة التخاطب الافتراضية للأطفال، وعيادة اضطرابات النطق واللغة للبالغين، وعيادة جبائر الأطراف العليا، وعيادة علاج الندبات.

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11:13ت م

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