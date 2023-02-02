السعودية اليوم / محافظ الخرمة يلتقي مدير السعودية اليوم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة



الطائف 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

التقى محافظ الخرمة شاكر بن خالد الشريف أمس مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف والوفد المرافق وأعضاء المجلس المحلي وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات والأعمال التي يقوم بها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.

وتفقد " الخليف " خلال جولته مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة، حيث تجول على إدارات وأقسام المكتب, واطّلع على الاستعدادات والتجهيزات الفنية والإدارية، واستمع إلى شرح مفصل عن المهام والأعمال التي يقدمها مكتب الوزارة للمستفيدين من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة من مزارعين ومربي ماشية، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم.

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11:08ت م

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