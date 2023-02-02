السعودية اليوم / أمانة جازان تبدأ بإزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط بطريق الملك عبدالعزيز بمحافظة صبيا



صبيا 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

بدأت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صبيا اليوم ، أعمال إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط والمهجورة، بطريق الملك عبدالعزيز ، وذلك ضمن برنامج "التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري".

وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس محمد بن محسن الخرمي ، أن عدد المباني المزالة بلغ 7 مبانٍ ، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري من خلال إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في المحافظة، مؤكداً أن البلدية مستمرة في إزالة ورصد المباني المهجورة والآيلة للسقوط في المحافظة، وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، واعتبارها منظراً غير حضاري، مع الحفاظ على سلامة المارة، مشيراً إلى أن إجراءات الإزالة تتم بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بعد استيفاء كافة الإجراءات النظامية.

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11:04ت م

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