السعودية اليوم / 334 ألف مراجع استفادوا من خدمات عيادات الأسنان بتجمع المدينة الصحي خلال العام الماضي



المدينة المنورة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

قدّمت عيادات الأسنان في المنشآت الطبية التابعة لتجمّع المدينة المنورة الصحّي 334579 خدمة للمرضى والمراجعين خلال العام 2022م.

وأوضح تجمّع المدينة الصحي أن 36798 مراجعاً أجروا عمليات خلع أسنان خلال العام الماضي, فيما استفادت 582 حالة من عمليات زراعة الأسنان, كما أجريت 10708 عمليات تقويم أسنان, إضافة إلى 2142 عملية جراحية, فضلاً عن 10400 حالة تركيب أسنان خلال العام الماضي.

وشملت الإحصائية إجراء 7298 حالة علاج جذور الأسنان, فيما استفاد 2742 مراجعاً من عمليات علاج اللثة, وأجريت 62300 عملية حشوة لأسنان المرضى, و 26579 إجراء وقائي في عيادات الأسنان.

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10:57ت م

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