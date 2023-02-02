السعودية اليوم / جامعة الملك سعود تفتح باب القبول في برنامجي "‏ماجستير العلوم في الأمن السيبراني وماجستير الآداب في تقنيات التعليم" للعام الجامعي 1445



الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

أعلن عميد الدراسات العليا بجامعة الملك سعود الدكتور هشام بن عبد العزيز الهدلق عن فتح باب التقديم على برنامجين جديدين للماجستير للعام الجامعي 1445 هـ:‏ ماجستير العلوم في الأمن السيبراني و‏ ماجستير الآداب في تقنيات التعليم ، ويُطرح هذان البرنامجان بنظام المقررات وخارج أوقات الدوام الرسمي،‏علماً بأن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد الموافق (5 /2 /2023 م) وحتى ( 12 /2 /2023 م) ، ويمكن التعرف على شروط القبول ومتطلباته على الرابط: (graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/3048) ورابط تقديم البوابة:( dgs.ksu.edu.sa).

وأوضح أن التقديم متاح عبر البوابة الإلكترونية فقط، ولن تستقبل العمادة المستندات الورقية للتقديم على برامج الدراسات العليا، مشيراً إلى أن بوابة القبول للتقديم على الدراسات العليا مبرمجة بناءً على الشروط العامة (للجامعة) والخاصة (للكليات والأقسام والبرامج) التي جرى تحديثها هذا العام وفقاً للائحة المنظمة للدراسات العليا واستجابة لاحتياجات المجتمع وتوفير فرصة أكبر للراغبين في تطوير معارفهم ومهاراتهم، والرغبة تظهر حسب البيانات المطلوبة وبعد تحقيق جميع الشروط، كما أنه يجب تحقيق جميع الشروط العامة للقبول (للجامعة) والخاصة (للكليات والأقسام) عند تقديم الطلب خلال فترة التقديم عبر بوابة القبول، مبيناً أنه لن يتم إصدار قبول نهائي في حال عدم تحقيق الشروط كافة خلال فترة فتح البوابة.

وأكد أنه يحق لعمادة الدارسات العليا إلغاء الطلب، وكذلك التراجع عن قرار القبول في حال ثبت عدم صحة البيانات والوثائق المدخلة في بوابة القبول الإلكتروني.

وحث الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاطلاع على موقع العمادة أو التواصل على إيميل وهواتف العمادة خلال فترة التقديم فقط (8057955 - 011 / 8058646 - 011) أو حساب العمادة على تويتر (

// انتهى //

10:53ت م

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الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسأعلن عميد الدراسات العليا بجامعة الملك سعود الدكتور هشام بن عبد العزيز الهدلق عن فتح باب التقديم على برنامجين جديدين للماجستير للعام الجامعي 1445 هـ:‏ ماجستير العلوم في الأمن السيبراني و‏ ماجستير الآداب في تقنيات التعليم ، ويُطرح هذان البرنامجان بنظام المقررات وخارج أوقات الدوام الرسمي،‏علماً بأن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد الموافق (5 /2 /2023 م) وحتى ( 12 /2 /2023 م) ، ويمكن التعرف على شروط القبول ومتطلباته على الرابط: (graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/3048) ورابط تقديم البوابة:( dgs.ksu.edu.sa).وأوضح أن التقديم متاح عبر البوابة الإلكترونية فقط، ولن تستقبل العمادة المستندات الورقية للتقديم على برامج الدراسات العليا، مشيراً إلى أن بوابة القبول للتقديم على الدراسات العليا مبرمجة بناءً على الشروط العامة (للجامعة) والخاصة (للكليات والأقسام والبرامج) التي جرى تحديثها هذا العام وفقاً للائحة المنظمة للدراسات العليا واستجابة لاحتياجات المجتمع وتوفير فرصة أكبر للراغبين في تطوير معارفهم ومهاراتهم، والرغبة تظهر حسب البيانات المطلوبة وبعد تحقيق جميع الشروط، كما أنه يجب تحقيق جميع الشروط العامة للقبول (للجامعة) والخاصة (للكليات والأقسام) عند تقديم الطلب خلال فترة التقديم عبر بوابة القبول، مبيناً أنه لن يتم إصدار قبول نهائي في حال عدم تحقيق الشروط كافة خلال فترة فتح البوابة.وأكد أنه يحق لعمادة الدارسات العليا إلغاء الطلب، وكذلك التراجع عن قرار القبول في حال ثبت عدم صحة البيانات والوثائق المدخلة في بوابة القبول الإلكتروني.وحث الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاطلاع على موقع العمادة أو التواصل على إيميل وهواتف العمادة خلال فترة التقديم فقط (8057955 - 011 / 8058646 - 011) أو حساب العمادة على تويتر ( [email protected] ) أو البريد الإلكتروني ( [email protected] ), داعياً المتقدمين إلى كتابة الاسم ورقم الهوية والكلية والقسم والبرنامج الذي يرغب التقديم عليه عند الإرسال على البريد الإلكتروني لمساعدته بشكل أفضل.// انتهى //10:53ت م0030

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك سعود تفتح باب القبول في برنامجي "‏ماجستير العلوم في الأمن السيبراني وماجستير الآداب في تقنيات التعليم" للعام الجامعي 1445 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.