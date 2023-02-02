السعودية اليوم / أمانة الطائف تضبط أكثر من 8 آلاف مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية في شهر ديسمبر المنصرم



الطائف 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

ضبطت أمانة الطائف خلال شهر ديسمبر الماضي 8577 مخالفة أثناء جولات الإدارات الإشرافية والفروع على المنشآت التجارية للأنشطة المختلفة في الأسواق والمراكز والشوارع التجارية، بالتنسيق مع 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية (بلدية شرق الطائف الفرعية ، بلدية غرب الطائف ، بلدية شمال الطائف الفرعية ، بلدية جنوب الطائف الفرعية ، بلدية الشفا الفرعية ، بلدية الهدا الفرعية ، بلدية السيل الكبير الفرعية ، بلدية السيل الصغير الفرعية ، بلدية الطائف الجديد الفرعية ، مكتب الخدمات البلدية في عشيرة ، مكتب الخدمات البلدية في العطيف).

وأوضحت أمانة الطائف استمرار الحملات الرقابية من قبل الإدارات الإشرافية والفروع البلدية وتكثيفها ، بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية للأنشطة المختلفة ، لحفظ أمن الغذاء وسلامته ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار ، وضمان الالتزام بمتطلبات مزاولة الأنشطة التجارية وتطبيق الاشتراطات والتعليمات ، وبرنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وبينت الأمانة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت ، وتطلق حملات توعوية على كافة الأسواق ومنافذ البيع ، التي تستهدف التعريف بالاشتراطات وضوابط البيع اللازم توافرها في منافذ البيع ، وإشراك المستهلكين باعتبارهم شركاء إستراتيجيين فعالين ، سعياً لتوفير وتطوير الخدمات بما يتلاءم مع جودة وتنمية الحياة.

وأهابت الأمانة بضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة مشاهدة بالمنشآت المخالفة أو غير الملتزمة بالاشتراطات والتعليمات ، من خلال مركز 940 للوقوف على الملاحظات ومعالجتها على الفور.

// انتهى //

10:52ت م

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