

الأسياح 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

أنهت بلدية محافظة الأسياح التابعة لأمانة منطقة القصيم خلال شهر يناير لعام 2023م ، أعمالها لمعالجة أشكال التشوه البصري بالمحافظة لتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية الأسياح المهندس غازي بن مهلم الظفيري، أنه تم معالجة حفر الشوارع والتشققات الإسفلتية بطول 9452 م2 ، ورفع 17283 طناً من المخلفات الإنشائية ، ومعالجة نحو 48 متراَ مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، كذلك تم إصلاح ومعالجة الأرصفة المتهالكة بطول 6644 م2 مع طلائها، وصيانة عددٍ من أعمدة الإنارة التالفة بعدد 73 عامود ، ورفع الحواجز الخراسانية بعدد 11 حاجز , و معالجة وضع حاويات النظافة داخل الأحياء بعدد 7 حاويات , كما شملت الأعمال تحسين الأشجار والمسطحات الخضرا ء بطول 1268 متر.

// انتهى //

10:11ت م

0021





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية محافظة الأسياح تنهي أعمال معالجة أشكال التشوه البصري لشهر يناير 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.