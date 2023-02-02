السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يدشن ورشة " دور التعاونيات في تعزيز قدرات المرأة لمنتجات الثروة الحيوانية "



حفر الباطن 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

دشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن أمس، ورشة عمل "دور التعاونيات في تعزيز قدرات المرأة لمنتجات الثروة الحيوانية" بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بالتعاون مع منظمة الفاو للأغذية بالأمم المتحدة، وتقدمها كبيرة الخبراء في منظمة الفاو كاكولي غوش وعدد من الخبراء والمختصين، والتي تستمر ثلاثة أيام في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة.

وأوضح المهندس المطيري أن الورشة تأتي ضمن دور الوزارة لتمكين المرأة العاملة بالأنشطة الزراعية وإعدادها كقائدة ريفية مؤثرة في توجهات النظام الاقتصادي والاجتماعي من خلال بناء وتطوير مهاراتها ودعمها لصناعة قدوات على المستوى المحلي والعالمي في هذا القطاع المهم.

وبين أن البرنامج يأتي لاحتضان المشروعات الناشئة للأسرة والمرأة بشكل عام ومنتسبات الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية بشكل خاص بهدف تقديـم الدعم والتطوير والتدريـب للأسر ولعضـوات ومنتسبات التعاونيـات عـلى الإنتـاج وإضافـة القيمـة وأنشـطة التسـويق، لتفعيـل مشـاركتهن في الأعمال التجاريـة التعاونيـة، وتوجيه الجمعيات التعاونية لوضع الخطط الاستراتيجية على جميع مستويات الإنتاج، إضافة إلى تعزيز الروابط بين أعضاء الجمعية التعاونية مع أصحاب المصلحة الآخرين من أجل زيادة الإنتاج وإضافة القيمة وأغراض التسويق، مشيراً أن هذا البرنامج يستهدف أكثر من 60 امرأة من حاضنات المشروعات الناشئة ممن يملكن أفكارا ومشروعات لتطوير المنتجات الحيوانية بالمحافظة.

وأشاد المهندس المطيري بتدشين سمو محافظ حفر الباطن ودعمه لكل ما يخص الشأن الزراعي والمحافظة عليه واستدامته بالمحافظة وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الوطن والمواطن.

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09:19ت م

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