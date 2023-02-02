السعودية اليوم / أمانة المنطقة الشرقية تطلق حملة شاملة لصيانة شوارع الخفجي



الدمام 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة، حملة شاملة لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية والفرعية وإغلاق الحفر وتأهيل الأرصفة وإزالة المطبات الإسمنتية في أحياء وشوارع محافظة الخفجي، وذلك بعد الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت الأمانة أن أعمال الصيانة شملت كافة الشوارع المتضررة، وجرى استهلاك أكثر من 112 طناً من الأسفلت بمساحة 1200 متر مربع لتغطية الحفر، وإصلاح وصيانة الانترلوك بمساحة 190 متراً مربعاً، وإزالة أكثر من 15 مطباً إسمنتياً بالأحياء السكنية.

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09:18ت م

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