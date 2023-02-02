شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يصدم رونالدو بهذا القرار المفاجئ فى أزمته الأخيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر لن يتمكن من التدخل فى حالة إذا ما قامت المملكة السعودية بترحيل رفقة النجم البرتغالي جورجينا، الشئ الذي لاقي إستياء كبير من رونالدو، خاصة أم اللاعب تلقي وعودا مؤكدة قبل توقيع عقوده مع العالمي على حل هذه الأزمة.

وأكدت بعض المصادر الصحفية فى وقت سابق أن عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا مهددة بالترحيل من المملكة السعودية فى وقت خلال المرحلة القادمة، فى حالة عدم زواجها من النجم البرتغالي رونالدو، بما يتناسب مع عادات المجتمع الشرقي والشعب السعودي.



رونالدو يهدد بالرحيل بسبب جورجينا

ومن جانبه، أشار رونالدو إلى بعض المصادر المقربة له أنه سيرحل عن الفريق فى المرحلة القادمة فى حالة رحيل جورجينا عن المملكة السعودية، مشيرا إلى أنه لم يستقر على الزواج منها حتى هذه اللحظة، كما أنها تعرف الأسباب التى تمنعه من ذلك فى الوقت الحالي، ولا تمتلك أي مشاكل بالعيش بجانبه.



النصر يطالب وزارة الرياضة بالتدخل

وطالب مسئولي النصر وازرة الرياضة بالتدخل الفوري لمنع إجراءات ترحيل جورجينا المتوقع من المملكة السعودية، تجنبا لفسخ رونالدو عقده مع العالمي، وبالتالي إنخفاض عائدات الفريق، ومواجهة دوري روشن خسائر فادحة فى نطاق البث ونسبة المشاهدة.