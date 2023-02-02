شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ يكرم طلال مداح وعائلته في “ليلة صوت الأرض” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - في “ليلة صوت الأرض” المخصصة لتكريم الفنان طلال مداح، كرم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عائلة الراحل على مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة الرياض أمام حضور كبير من الأمراء والشعراء والموسيقيين والإعلاميين السعوديين والخليجيين والعرب.

وامتد التكريم للفنان طلال مداح وعائلته في “ليلة صوت الأرض”، حيث تم تكريمه من قبل السفير المصري بالمملكة الأستاذ أحمد فاروق، كما تم إطلاق اسم “صوت الأرض” على استوديو SSL، أحد استوديوهات مرواس تكريما لقيثارة الشرق وعائلته.

قد يهمّك أيضاً

وبمناسبة تكريم الراحل طلال مداح وعائلته ألقى معالي المستشار تركي آل الشيخ كلمة قال فيها:”اليوم نتشرف بتكريم فنان قائد للأغنية السعودية وسعيدين بهذا الإقبال وهذا التنظيم، خاطباً عائلة الراحل: “إن شاء الله تصير ليلة من ألف ليلة وتصير في التاريخ أنتم أبناء فنان عظيم، من حقكم ترفعون رأسكم في بلدكم، اليوم في تكريم أبوكم”.

وتعد “ليلة صوت الأرض” واحدة من أكبر الكرنفالات الفنية، حيث سجلت حضور أكثر من 43 فنان وفنانة من جميع أنحاء العالم العربي؛ للمشاركة في تكريم الراحل طلال مداح، وتفاعلا مع التغريدة التي نشرها معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، والتي حصدت تجاوبا واسعا؛ يعكس قيمة المطرب طلال مداح الفنية وقامته الإبداعية بين فناني الأمة العربية.