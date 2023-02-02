شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من كولر بعد فوز الأهلى على أوكلاند فى مونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لريال مدريد، على التعليق عن فوز الأهلى على أوكلاند سيتي فى المباراة الأفتتاحية بكأس العالم للاندية بنتيجة 0/3، فى مباراة كانت من طرف واحد أضاع خلالها المارد الأحمر فرصة الفوز بنتيجة تاريخية.

وأعرب كولر على عدم سعادته بشكل عام من الأداء الذي قدمه الفريق على الرغم من الفوز الكبير على أوكلاند فى مباراة الأمس، إلا أن الفريق ينقصه العديد من الأشياء، أهمها ضرورة عدم الإحتفاظ بالكرة فى الشق الهجومي وإنهاء الهجمات بصورة أفضل من ذلك.

كما أكد أن المواجهات القادمة لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة أن الفريق سيواجه فريق إسيتال الأمريكي فى الدور ربع النهائي يوم السبت القادم، حيث أن الفائز من هذه المباراة سيلاقي ريال مدريد فى المباراة قبل النهائية من منافسات البطولة.



الأهلى يحقق رقم مميزًا فى المونديال

وتمكن الأهلى من مواصلة عروضه الجيدة وأرقامه القياسية فى المونديال، حيث أصبح المارد الأحمر بعد مباراة الأمس أكثر الفرق فى البطولة على مدار تاريخها إحرازا للأهداف من خارج منطقة الجزاء برصيد 6 أهداف، الشئ الذي لم يتمكن عملاقة أوروبا من تحقيقه إلى الآن.

ولكن تبقي النقطة الفارقة أن الأهلى يعد أكثر الفرق مشاركة فى هذه البطولة من حيث خوض المباريات، ومن ثم فإن هذع الإحصائية قد تكون خادعة بعض الشئ، مقارتة بفرق أوروبا والتى تخخوض مبارياتها من الدور قبل النهائي مباشرة.