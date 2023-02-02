شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل على مكانة الفن السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن إحياء ليلة صوت الأرض الخاصة بتكريم الفنان الراحل طلال مداح، دليل على مكانة الفن السعودي والمملكة، موجهًا الشكر للقيادة الحكيمة.

وأضاف آل الشيخ، خلال لقائه المذاع على قناة روتانا خليجية، أن ليلة صوت الأرض لتكريم الفنان الراحل طلال مداح رسالة إلى الجميع بمكانة الفن بالمملكة، ومكانة الراحل طلال مداح.

شكر القيادة

ووجه الشيخ الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العد الأمير محمد بن سلمان، قائلًا: الأمل والشكر لقيادة هذا البلد.

ويشارك في الحفل عدد كبير من كبار النجوم العرب أبرزهم: الفنان صابر الرباعي، وراغب علامة، وعبدالله الرويشد، ونبيل شعيل، والفنانات: نجوى كرم، وأصالة، وداليا مبارك.