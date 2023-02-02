اخبار السعوديه

استضافة السعودية لكأس آسيا أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم استضافة لكأس آسيا أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تقدم “متابعات الخليج 365” لقرائها الأعزاء موجزًا بأهم الأخبار المحلية التي شهدتها المملكة خلال يوم الثلاثاء 1 فبراير 2023.

قد يهمّك أيضاً

Img

كيف تستعيد تركيزك وتطلق إبداعاتك أثناء العمل؟

Img

تركي آل الشيخ يستقبل جورج وسوف بالأحضان: مع أبو وديع الغالي

السعودية تستضيف كأس آسيا 2027

صحيفة باكستانية: نحتاج لقائد طموح مثل

إحباط تهريب 42 طنًا من القات و661 كيلوجرامًا من مادة الحشيش

إصدار أول رخصة صناعية في أوكساجون لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر

شقيق المصابة بحريق القريات: لم تعلم بوفاة 7 من أسرتها حتى الآن

تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر يناير

الحج: إلغاء حجز حجاج الداخل حال التأخر عن سداد الدفعة الثانية

فيا رياض تجربة إبداعية فريدة تخاطب الحواس وتعزز الفخامة في تفاصيلها

الموارد البشرية توضح سبب تأخير الضمان الاجتماعي المطور لبعض الحالات
10 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027

  • # أخبار السعودية
  • # السعودية اليوم
  • # موجز متابعات الخليج 365
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا