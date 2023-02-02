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وزيرة الخارجية الفرنسية تصل الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، معالي وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية السيدة كاترين كولونا، وذلك لدى وصولها مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

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ورحب معاليه بمعالي الوزيرة التي تقوم بزيارة رسمية للمملكة بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المميز بين المملكة وفرنسا.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد الرويلي، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة العربية السيد لودوفيك بوي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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