شكرا لقرائتكم البنك المركزي يرفع أسعار الريبو العكسي والريبو 25 نقطة أساس إلى 4.75% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن البنك المركزي السعودي عن رفع أسعار الريبو العكسي والريبو 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

رفع الفائدة

وجاء في نص بيان المركزي السعودي ما يلي:

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في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق العالمية، وأخذًا بالاعتبار أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة.