شكرا لقرائتكم السديس يتسلم تقرير زيارة المعيقلي لجنوب إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تسلم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، من إمام الحرم المكي الشريف الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي تقرير زيارته إلى جمهورية جنوب إفريقيا والتي جاءت بموافقته، واستمرت لمدة ٥ أيام، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين فضيلة الشيخ محمد بن أسامة خياط.

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وبارك السديس للشيخ المعيقلي على تشرفه حضور حفل تخريج 13 حافظًا للقرآن الكريم ضمن المسابقة الوطنية بمسجد النور في المدرسة الإسلامية المركزية وعدد من الفعاليات المقامة وخطابة الجمعة وتكريم أحد الدعاة البارزين من قبل سفير المملكة العربية السعودية بجنوب إفريقيا.

عكست جهود ولاة الأمر لخدمة الدين

وفي الختام سأل الرئيس العام الله أن يجعل هذه الزيارة مباركة وموفقة، وأن ينفع بها البلاد والعباد، والتي عكست جهود ولاة الأمر- حفظهم الله- في خدمة هذا الدين الإسلامي الحنيف ودعم أئمة الحرمين الشريفين ودعم الرسالة الدعوية، وأن يجزي الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي خير الجزاء لقاء زيارته لجمهورية جنوب إفريقيا.