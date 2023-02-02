شكرا لقرائتكم السعودية عاصمة للفن العربي وليلة صوت الأرض خير دليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تأتي ليلة صوت الأرض، التي تنظمها هيئة الترفيه الليلة، لتكريم فنان أسهم في تأسيس الأغنية السعودية الحديثة وتطويرها، ومنحها مكانتها المتميزة على خارطة الغناء العربي، من خلال إبداع وعطاء امتد لأكثر من نصف قرن من الزمان.

ويشارك في الحفل باقة من أكثر من 43 فنانًا عربيًّا في الحفل التاريخي، الذي يشترك فيه هذا العدد القياسي من الفنانين، يؤكد أن المملكة العربية السعودية أصبحت عاصمة للفن العربي، ومركزًا للثقافة العربية.

قد يهمّك أيضاً

تكريم طلال مداح

ولا أحد ينكر أن تكريم الفنان طلال مداح الذي قدم كثيرًا للأغنية العربية؛ يجسد وفاء المملكة لفنانيها الرواد وتقديرها العميق للفن والفنانين، في حياتهم وبعد رحيلهم، كما يشير التفاعل الكبير من كل الأقطار العربية مع التغريدة التي نشرها المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، إلى التجاوب الواسع؛ لقيمة المطرب طلال مداح الفنية وقامته الإبداعية بين فناني الأمة العربية.

وتنظم هيئة الترفيه حفلًا بعنوان ليلة صوت الأرض، والحفل يشهد تكريم الفنان والملحن الراحل طلال مداح، بالإضافة إلى حضور عدد من مطربي الوطن العربي، أبرزهم: نجوى كرم، أصالة، هاني شاكر، صابر الرباعي، أنغام، عبد المجيد عبد الله، والسودانية داليا مبارك، ماجد المهندس.

في سياق متصل، روّج المستشار تركي ال الشيخ للحفل من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي تويتر، معلقًا: عذراء نخت رجالها، اليوم نكرم الراحل الكبير صوت الأرض، في تجمع لا يحدث إلا في بلدنا الحبيب، تعلمنا الوفاء من قيادتنا الرشيدة، واليوم الرسالة أن كل من خدم هذه الأرض يستحق الوفاء، حفظ الله مولاي وسمو سيدي والشعب السعودي الغالي، اليوم ليلة للتاريخ.