518 ساعة طيران لرحلات إنقاذ الحياة - #عاجل

تقديم الخدمات
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي إسعاف 11 مريضا خلال الفترة من 15 - 21 يناير من العام الحالي، إلى جانب استخدام 6 طائرات مختلفة لتقديم الخدمات منذ بداية العام الماضي، بينها طائرتان مجنحتان مخصصتان لرحلات إنقاذ الحياة للنقل بين المستشفيات، و4 طائرات مروحية مخصصة للإسعاف الجوي للتعامل مع الحوادث، وتحقيق 787 ساعة طيران، بينها 518 ساعة لرحلات إنقاذ الحياة، و269 ساعة للإسعاف الجوي، واستقبال 403 بلاغات، أسفرت عن التعامل مع 308 حالات منقولة بينها 204 حالات من الذكور، و105 حالات من الإناث، إلى جانب مباشرة أكثر من 800.143 بلاغا العام الماضي.
36 % مساعدات
بلغ إجمالي إنفاق الهلال الأحمر على مشاريع الأمن الغذائي والزراعي أكثر من 25 مليون دولار خلال السنوات الماضية، تعادل أكثر من 36% من إجمالي المساعدات المالية المقدمة في مختلف القطاعات، التي تجاوزت 68 مليون دولار، وإقامة 4 مشاريع كبرى للأمن الغذائي بواقع 12.5%.
صدارة البلاغات
باشرت هيئة الهلال الأحمر في ديسمبر الماضي أكثر من 65 ألف حالة، منها 46.115 حالة منقولة إلى المستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة، وتصدرت مكة المكرمة البلاغات بـ20.050 بلاغا، والرياض ثانيا بـ17.123 بلاغا، والشرقية ثالثا بـ7444 بلاغا، والمدينة المنورة رابعا بـ5880 بلاغا، وعسير خامسا بـ3830 بلاغا.
متطوعون وإنقاذ
الإناث يفوقون الذكور في التطوع الإسعافي
94 ألف متطوع
%54.29 متطوعات
45.70 % متطوعون
88 مليونا قيمة اقتصادية للتطوع
401 ألف مستفيد
إسعاف 11 مريضا جويا
6 طائرات لتقديم الخدمات
787 ساعة طيران
518 ساعة لإنقاذ الحياة
269 ساعة للإسعاف الجوي
800 ألف بلاغ العام الماضي
25 مليون دولار الإنفاق على الأمن الغذائي والزراعي
بلاغات ديسمبر
مكة: 20.050
الرياض: 17.123
الشرقية: 7444
المدينة: 5880
عسير: 3830
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