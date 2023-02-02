518 ساعة طيران لرحلات إنقاذ الحياة - #عاجل

فاق عدد النساء المتطوعات في الهلال الأحمر المتطوعين من الرجال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي المتطوعين أكثر من 94 ألف متطوع، منهم 51.039 متطوعة بنسبة 54.29%، و42.964 متطوعا بنسبة 45.70%، في وقت بلغت القيمة الاقتصادية 88.357.500 ريال، واستفادت 401.095 مستفيدة من برنامجي سفير الحياة للإسعافات الأولية، والمحاضرات التوعوية والتثقيف المجتمعي.

تقديم الخدمات

كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي إسعاف 11 مريضا خلال الفترة من 15 - 21 يناير من العام الحالي، إلى جانب استخدام 6 طائرات مختلفة لتقديم الخدمات منذ بداية العام الماضي، بينها طائرتان مجنحتان مخصصتان لرحلات إنقاذ الحياة للنقل بين المستشفيات، و4 طائرات مروحية مخصصة للإسعاف الجوي للتعامل مع الحوادث، وتحقيق 787 ساعة طيران، بينها 518 ساعة لرحلات إنقاذ الحياة، و269 ساعة للإسعاف الجوي، واستقبال 403 بلاغات، أسفرت عن التعامل مع 308 حالات منقولة بينها 204 حالات من الذكور، و105 حالات من الإناث، إلى جانب مباشرة أكثر من 800.143 بلاغا العام الماضي.

36 % مساعدات

بلغ إجمالي إنفاق الهلال الأحمر على مشاريع الأمن الغذائي والزراعي أكثر من 25 مليون دولار خلال السنوات الماضية، تعادل أكثر من 36% من إجمالي المساعدات المالية المقدمة في مختلف القطاعات، التي تجاوزت 68 مليون دولار، وإقامة 4 مشاريع كبرى للأمن الغذائي بواقع 12.5%.

صدارة البلاغات

باشرت هيئة الهلال الأحمر في ديسمبر الماضي أكثر من 65 ألف حالة، منها 46.115 حالة منقولة إلى المستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة، وتصدرت مكة المكرمة البلاغات بـ20.050 بلاغا، والرياض ثانيا بـ17.123 بلاغا، والشرقية ثالثا بـ7444 بلاغا، والمدينة المنورة رابعا بـ5880 بلاغا، وعسير خامسا بـ3830 بلاغا.

متطوعون وإنقاذ

الإناث يفوقون الذكور في التطوع الإسعافي

94 ألف متطوع

%54.29 متطوعات

45.70 % متطوعون

88 مليونا قيمة اقتصادية للتطوع

401 ألف مستفيد

إسعاف 11 مريضا جويا

6 طائرات لتقديم الخدمات

787 ساعة طيران

518 ساعة لإنقاذ الحياة

269 ساعة للإسعاف الجوي

800 ألف بلاغ العام الماضي

25 مليون دولار الإنفاق على الأمن الغذائي والزراعي

بلاغات ديسمبر

مكة: 20.050

الرياض: 17.123

الشرقية: 7444

المدينة: 5880

عسير: 3830