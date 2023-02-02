السعودية اليوم / أستراليا تفكك منظمة إجرامية دولية لغسيل الأموال



سيدني 11 رجب 1444 هـ الموافق 2 فبراير 2023 م واس

أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية تفكيكها منظمة إجرامية دولية متهمة بغسيل الأموال ونقل ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار أسترالي إلى خارج البلاد.

وقالت الشرطة الفيدرالية في بيان إنها صادرت أصولاً عقاريةً تضم قصوراً ومباني فاخرة في سيدني ومئات الأفدنة من الأراضي بالقرب من مطار سيدني الدولي الجديد، مشيرةً إلى أنه تم اعتقال تسعة أشخاص مشتبه بهم في عملية الجريمة.

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