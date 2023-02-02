السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة على ينبع والرايس



المدينة المنورة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها ارتفاع في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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01:49ت م

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