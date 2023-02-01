أمير مكة يدشن برامج للتحول الرقمي وتطوير البنى التحتية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أمس عددا من البرامج الرامية للتحول الرقمي وتطوير البنى التحتية، كما شهد الحفل السنوي تكريم المتقاعدين من منسوبي الإمارة. وألقى وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني كلمة شكر فيها أمير المنطقة رعاية الحفل وتكريم المتقاعدين، مثمنا ما قدموه خلال فترة عملهم، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المقبلة. من الخدمات المدشنة:





نظام تقييم الأداء الوظيفي



نظام تمكين الكفاءات



نظام متابعة التشكيلات الوظيفية



خدمة استبيان استراتيجية الإمارة



نظام قضايا الشؤون القانونية



خدمة إفادات الشؤون القانونية خدمة نماذج



تفقد المشاعر المقدسة خلال موسم الحج



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