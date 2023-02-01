شكرا لقرائتكم خبر الإيقاع بمواطن يقطع الأشجار في المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة لقطعه الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة المدينة المنورة، بحوزته 20 م3 من الحطب المحلي، و1.5 م3 من الفحم المحلي.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين إلى 16 ألف ريال لكل م3.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.