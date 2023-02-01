آليات ذكاء اصطناعي جديدة للنظافة بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لضمان استمرارية استثمار آليات الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس 4 آليات جديدة لنظافة المسجد الحرام وساحاته.

إلى ذلك قدمت الرئاسة سلسلة من الخدمات للمصلين والمعتمرين اشتملت على توزيع عبوات زمزم لـ86,880 مستفيدا، وتوزيع الكتيبات والمطويات في المسائل الشرعية لـ1,600 مستفيد، إضافة إلى تقديم التوعية الرقمية عبر المنصات الرقمية لـ18,000 مستفيد، و88,000 مستفيد من التوعية الميدانية، كما استفاد 1903 معتمرين من خدمة التطويف، واستخدام 130,000 لتر من المطهرات، و2255 لترا من المعطرات، و16,500 سجادة، إضافة إلى 2300 من معقمات الأيدي.

وأكدت الرئاسة حرصها على تقديم أفضل الخدمات لتحقيق أقصى مراحل الراحة للقاصد تيسيرا وتخفيفا له، حتى يؤدي مناسكه بيسر وسهولة، في بيئة إيمانية خاشعة صحية، واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي ورقمنة البرامج وتسخير التطبيقات الالكترونية في مختلف المجالات خدمة للقاصدين، ومخاطبتهم باللغات العالمية لتسهيل نسكهم وإثراء تجربتهم.

آليات النظافة الجديدة:







تمتص الغبار من العناصر المعمارية



تكنس السجاد



تنظف وتغسل السلالم



تنظف السلالم الكهربائية



تغسل وتنظف الأرضيات



خدمات قدمت للمعتمرين والمصلين: