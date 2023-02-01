شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا التفجير الإرهابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان في برقية «تلقينا نبأ التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية باكستان الإسلامية، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب الباكستاني الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الباكستاني.

وقال ولي العهد «علمت بنبأ التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور شمال غربي جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلا المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب».