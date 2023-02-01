شكرا لقرائتكم خبر حملة توعوية لحماية الغطاء النباتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحقيقا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة توعوية لتنمية الغطاء النباتي وحمايته، والمحافظة عليه من الممارسات الخاطئة، ودعت إلى الإسهام في تنمية الغطاء النباتي خلال تشجيع مبادرات التشجير ونثر البذور.

وأوضحت أن الحملة انطلقت تحت هاشتاق (#حماية الغطاء النباتي)، لتسليط الضوء على أهمية تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه وزيادة مساحته، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، وكذلك الحد من الآثار السلبية للأنشطة والممارسات المخالفة، كالاحتطاب والرعي المبكر والجائر وحرق الأشجار، وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى تدهور الأراضي وتضر بالبيئة، إضافة إلى العمل على إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتنميتها، وذلك للحفاظ على موارد المملكة الحيوية وضمان تحقيق استدامتها.

وحثت الوزارة خلال الحملة جميع الجهات الحكومية والشركات الخاصة والجمعيات والروابط البيئية والأهالي والطلاب، على المشاركة في مبادرات التشجير، ونثر البذور والنظافة بجميع المناطق، تزامنا مع موسم هطول أمطار الخير والبركة في أرجاء المملكة، وذلك لإعادة إحياء الغطاء النباتي، وتوفير مساحات خضراء، تسهم في مكافحة التصحر وانجراف التربة، إضافة إلى الحفاظ على بيئة نقية وصحية، والحد من التلوث البيئي، داعية إلى عدم تدمير الغطاء النباتي بالمركبات والالتزام بالمسارات المخصصة للسير، وتجنب الرعي المبكر الذي يتسبب في قطع دورة حياة النباتات الحولية والمعمرة، ويسهم في انقراضها.