وظائف موقتة لموسم رمضان في المسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف موقتة للسعوديين والسعوديات للعمل بالمسجد الحرام، والمسجد النبوي خلال موسم رمضان لهذا العام 1444هـ.

وبينت أن التقديم يبدأ الأحد المقبل، لمدة 3 أيام عبر رابط التقديم بموقع الرئاسة واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وألا يكون على رأس عمل آخر وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة كما اشترطت اجتياز المقابلة الشخصية.

إلى ذلك رفعت وكالة شؤون المسجد النبوي جاهزيتها وجهودها استعدادا للحالة المطرية المتوقعة على المدينة المنورة، وذلك حرصا على سلامة الزوار والمصلين في المسجد النبوي، وسعيا للارتقاء بمنظومة الأعمال والخدمات المقدمة.

وكثفت جهودها وأعمالها بتوزيع مكائن شفط المياه ومكائن الغسيل داخل المسجد وعلى سطحه وفي ساحاته، وتوزيع العمالة على المواقع المخصصة بأعداد كافية.

من جهة أخرى نظمت وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي، برنامجا بعنوان «تعظيم القرآن الكريم للوفود الزائرة»، وذلك في قاعة أبوبكر الصديق - رضي الله عنه - بالمسجد النبوي.

وقدم البرنامج مساعد الأمين العام بوقف تعظيم الوحيين الدكتور عبدالله غيلان، الذي تحدث فيه عن آداب تلاوة القرآن الكريم، كالبداية بالاستعاذة وبالبسملة والترتيل الحسن، وأهمية تطبيق أحكام التجويد، وضرورة معرفة مخارج الحروف والنطق الصحيح لها.