شكرا لقرائتكم خبر تشجير متنزهات وطنية في مكة بنحو 650 ألف شجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أعمال تشجير وتأهيل عدد من المتنزهات الوطنية بمنطقة مكة المكرمة شملت أعمال التشجير شملت متنزه خليص الوطني من خلال زراعة 135 ألف شجرة، ومتنزه الطائف الوطني في سيسد بـ 150 ألف شجرة، والبهيتة الوطني 50 ألف شجرة، وسد وادي حلي بالقنفذة 120 ألف شجرة، وحلي البري 90 ألف شجرة، والمتنزه البيئي في الجموم 95 ألف شجرة.؛ إلى جانب أعمال التسييج، وإنشاء وتمديد شبكات ري متكاملة، وتركيب خزانات المياه، وتوريد الشتلات.

وتأتي مشروعات ومبادرات التشجير التي يطلقها المركز في المتنزهات الوطنية والمحميات الملكية والسواحل البحرية، في إطار جهوده لتنمية الغطاء النباتي تحقيقا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، التي ستمثل نقلة نوعية تعزز التنمية المستدامة، وتسهم في تحسين جودة الحياة.

وتندرج قائمة مشروعات المركز للتشجير وحماية مواقع الغطاء النباتي ضمن سلسلة من العقود والاتفاقيات التي يوقعها مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية وبيوت الخبرة العالمية.