مسك تحتفي بـ160 فكرة ريادية تدعم 7 مجالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للاحتفاء بـ160 فكرة ريادية تدعم 7 مجالات، نظمت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» معرض «مسك الانطلاق» الذي يأتي في ختام النسخة الثالثة من برنامج مسك الانطلاق التابع لمسار مسك الريادة، أحد المسارات الأربعة للمؤسسة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ»مسك» الدكتور بدر البدر خلال كلمة للمستفيدين من البرنامج، «تعيشون اليوم في وقت ذهبي لريادة الأعمال، فالبيئة من حولكم محفزة وتزداد تحفيزا يوما بعد يوم، فالمملكة بدعم قيادتنا حققت المركز الرابع في مؤشر ريادة الأعمال ضمن تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2021 - 2022؛ بعد أن كانت في المركز السابع في 2020».

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للبرامج في مؤسسة مسك المهندس عمر نجار، أن المؤسسة تمكن أصحاب الأفكار الريادية وتحتفل بانطلاق أكثر 160 مشروعا جديدا في مجالات القدرات البشرية، الاستدامة، التقنية المالية، التقنية الصحية، المدن الذكية، قطاع التجزئة، والترفيه.

وفي إطار توجه برنامج مسك الانطلاق الهادف إلى تمكين الأفكار الريادية وتزويد أصحابها بالمعرفة والإرشاد اللازم لتسريع نمو ريادة الأعمال والوصول إلى منتجات قابلة للتطبيق وجاهزة للانطلاق؛ احتضن المعرض الذي أقيم في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية 70 رائد أعمال، وعرضت المنتجات الأولية للحضور من مستثمرين ومهتمين، وذلك بعد انتهاء البرنامج الذي استمر لمدة 10 أسابيع وانقسم على 3 مراحل أساسية (تصميم الفكرة وبناء الفكرة وعرض الفكرة).

وتضمن البرنامج ورش عمل ومحاضرات لرواد الأعمال في مختلف المجالات، إضافة إلى جلسات إرشادية.

برنامج مسك الانطلاق:







صمم ليسرع من جهود رواد الأعمال للتحقق من الفكرة التجارية عبر:



- تجربة المنتجات الأولية

- بناء قاعدة من العملاء الأوليين







تمكين الشباب من صنع شركات تقدر قيمتها ب 6 مليارات ريال



استحداث نحو 10 آلاف وظيفة بحلول 2030



مجالات المشروعات الريادية: