شكرا لقرائتكم خبر صحراء وأبواب موصدة تجذب مرتادي معرض الأحلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجسد معرض «الأحلام.. من جاكس إلى المدينة» التطور الذي يشهده المجال الفني والثقافي منها دعم الشباب من محترفي وهواة الفن التشكيلي والأعمال البصرية واحتضان إبداعاتهم، وصقل مهاراتهم، وإتاحة الفرص لهم لتبادل الجوانب المعرفية في الفن التشكيلي بمختلف تصنيفاته.

ويستقبل المعرض الذي يقام بمركز المدينة المنورة للفنون زائريه على مدار 90 يوما - حتى نهاية شهر إبريل المقبل - لمشاهدة أعمال 23 فنانا وفنانة من أبناء الوطن. وأوضح المشرف الفني بمركز المدينة المنورة للفنون راشد الشعشعي أن المعرض يشارك فيه فنانو حي جاكس الواقع بمنطقة الدرعية التاريخية بالرياض، ويقام في المدينة المنورة حاليا، كأول معرض يقام خارج مقر تأسيسه، مبينا أن حي جاكس مشروع طموح يحقق أمنيات وأحلام الفنانين، ويوجد فرص فنية تقود لنهضة إبداعية تواكب جهود التطوير في المجال الفني والثقافي في المملكة. وأبدى الفنان التشكيلي معاذ الحازمي سعادته بالأسماء الفنية المشاركة، مبينا أنه شارك بعمل فني عنوانه «الأبواب الموصدة» أراد من خلاله التعبير عن الفضول الإنساني لطرق أبواب المعرفة والمجهول.

كما نوه الفنان ناصر التركي بحجم إقبال الزوار على المعرض، مبينا أنه يشارك بعمل «صحراء من ذهب» تحدث فيه بألوانه وتموجاته الذهبية عن ارتباط الأرض برمالها وثرواتها بمستقبلها، ونموها وتطورها المستدام.