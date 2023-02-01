شكرا لقرائتكم خبر مشروع للمأكولات الشعبية بهوية عصرية مبتكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الهيئة أنه سيتم منح العاملين على المشروع رخصة المأكولات الشعبية؛ لتعزيز تواجدهم في المناطق التراثية والسياحية بالمدن الرئيسية، ولصنع أفضل تجربة للسياح والزوار بالمملكة بتحديد أماكن مخصصة يتواجد بها أفضل مقدمي المأكولات الشعبية، إلى جانب رفع مستوى وعي المجتمع حولها.ويهدف المشروع إلى تحفيز الأفراد والأسر المنتجة للتوجه إلى صناعة المأكولات الشعبية، وتقنين العمل بهذه الصناعة بما يتلاءم مع الأنظمة الرقابية والاشتراطات المعمول بها داخل المملكة، والاستفادة من التجارب المماثلة في الدول الأخرى والخروج بأفضل نموذج عمل لهذا المشروع.ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية هيئة فنون الطهي الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز الهوية الثقافية ودعم وتحفيز القطاع الخاص، وخلق فرص العمل للمجتمع للارتقاء بجودة حياة المواطن.
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