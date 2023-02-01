«فيا الرياض».. خدمات عالمية ورفاهية استثنائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما ستفتتح أبوابها رسميا في منتصف فبراير الحالي، دشن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، منطقة «فيا رياض»، إحدى أبرز المناطق الترفيهية بالعاصمة الرياض التي تضم مجموعة من أفضل المطاعم، والعلامات التجارية العالمية، إضافة إلى فندق عالمي وسينما، في طابع عمراني فريد.

وتتميز المنطقة بتشكيلة متنوعة من العروض الحية وأماكن وأنماط الحياة الفاخرة، إضافة إلى توفيرها أعلى خدمات الضيافة والإقامة والرفاهية الاستثنائية لمنح الزوار تجارب مميزة ومثالية.

واستغرقت فترة بناء المنطقة 20 شهرا، حيث تم بناؤها على الطراز «السلماني» المميز بدمج متطلبات الحياة الحديثة باستحضار التراث المعماري الأصيل، في مبان ومرافق لسكان العاصمة وزوارها من داخل المملكة وخارجها.

وتوفر «فيا رياض» لعشاق الترفيه إقامة مميزة ومليئة بعناصر الفخامة والتجارب المميزة، إضافة إلى مجموعة من قوائم الطعام القادمة من مطابخ حوض المتوسط، ومتاجر عالمية متعددة.

وتقدم المنطقة الواقعة بالقرب من الحي الدبلوماسي بالعاصمة الرياض مساحات مصممة للراحة والاسترخاء، والاستمتاع بالمناظر والمناطق المحيطة بها، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء أوقات ترفيهية استثنائية ومميزة.

وتنتشر في المنطقة مجموعة كبيرة من المنحوتات الفنية، لإضافة رونق خاص على المنطقة المكسوة بالخضرة وعناصر الجمال في مختلف زواياها ومرافقها المتنوعة. وتحيط بالمنطقة مساحات خضراء متعددة المستويات، مما يجعلها واحة حضرية حقيقية، كما تعد موطنا لعدد من الأشجار القديمة التي يزيد عمرها عن 850 عاما.

وكان حفل تدشين المنطقة شهد حضورا لعدد من الوزراء، والمسؤولين، والسفراء المعتمدين لدى المملكة، كما شهد الحفل تكريم رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، الذي كرمه آل الشيخ نظير ما قدمه طوال مسيرته الإعلامية.

وقال آل الشيخ على هامش تدشين منطقة «فيا رياض» إحدى أبرز المناطق الترفيهية بالعاصمة الرياض بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء «إن هذا التكريم يأتي في ليلة مميزة ولشخصية تاريخية مميزة، ما يجعل هذا الحدث تاريخيا يرتبط بالوجدان».

وأضاف «إن المالك عميد الصحفيين السعوديين والخليجيين وقامة إعلامية أمضت نحو 50 عاما من العمل المتميز».

منطقة «فيا رياض»:

