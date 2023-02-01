عرض وظائف جديدة في محمية الملك سلمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في ملتقى التوظيف الأول لجامعة تبوك المقامة فعالياته حاليا في مقر الجامعة وتنتهي اليوم، والذي يستهدف حديثي التخرج والباحثين عن عمل. ويأتي الهدف من مشاركة الهيئة تعزيزا للمسؤولية الاجتماعية وسعيا لتحقيق المستهدفات التنموية لرؤية المملكة 2030، وذلك بطرح عدد من الفرص الوظيفية لاستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة بما يتناسب مع احتياجات العمل الحالية والمستقبلية للهيئة. يذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعمل على دعم الرفاهية المستدامة للمجتمعات المحلية، وتقدم حزمة من المبادرات المجتمعية تماشيا مع أهداف الهيئة ورؤيتها. يذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعمل على دعم الرفاهية المستدامة للمجتمعات المحلية، وتقدم حزمة من المبادرات المجتمعية تماشيا مع أهداف الهيئة ورؤيتها.

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