شكرا لقرائتكم خبر مدينة الملك سعود الطبية ضمن أفضل المؤسسات عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعمل التقرير على تصنيف نحو 500 مستشفى حول العالم؛ بناء على أكثر من 30 مؤشر أداء تفحص الرعاية الصحية ومراكز الأبحاث والتعليم، وظهرت نتائجه بعد استطلاع آراء آلاف الممارسين الصحيين في 40 دولة.وتقيم براند فاينانس (Brand Finance) سنويا نحو 5000 منشأة في شتى القطاعات حول العالم، وتهدف من خلال ذلك إلى دعم المنشآت في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أسس علمية.
ويأتي تصنيف المدينة نتيجة الدعم غير المحدود الذي تتلقاه منشآت تجمع الرياض الصحي الأول من لدن الحكومة الرشيدة، لتقديم الرعاية الشاملة والفعالة والمتكاملة التي تقوم على صحة الفرد والمجتمع والمواطن والمقيم.
مدينة الملك سعود الطبية
- ضمن أفضل 5 منشآت صحية في المملكة
- جاءت في الترتيب الثالث محليا
- المركز 88 ضمن 250 مركزا على مستوى العالم
- أكبر كيانات تجمع الرياض الصحي الأول
كانت هذه تفاصيل خبر مدينة الملك سعود الطبية ضمن أفضل المؤسسات عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.