مدينة الملك سعود الطبية ضمن أفضل المؤسسات عالميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صنفت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول ضمن أفضل 5 منشآت صحية في المملكة، حيث جاءت في الترتيب الثالث محليا، والمركز 88 ضمن 250 مركزا على مستوى العالم، وذلك حسب تقرير براند فاينانس (Brand Finance) لأفضل مؤسسات الرعاية الصحية عالميا لـ2023م.

ويعمل التقرير على تصنيف نحو 500 مستشفى حول العالم؛ بناء على أكثر من 30 مؤشر أداء تفحص الرعاية الصحية ومراكز الأبحاث والتعليم، وظهرت نتائجه بعد استطلاع آراء آلاف الممارسين الصحيين في 40 دولة.

وتقيم براند فاينانس (Brand Finance) سنويا نحو 5000 منشأة في شتى القطاعات حول العالم، وتهدف من خلال ذلك إلى دعم المنشآت في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أسس علمية.‏

ويأتي تصنيف المدينة نتيجة الدعم غير المحدود الذي تتلقاه منشآت تجمع الرياض الصحي الأول من لدن الحكومة الرشيدة، لتقديم الرعاية الشاملة والفعالة والمتكاملة التي تقوم على صحة الفرد والمجتمع والمواطن والمقيم.

مدينة الملك سعود الطبية

