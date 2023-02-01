مؤتمر طبي فقهي لطب النساء التجميلي التجديدي بجدة

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وأوضحت رئيسة المؤتمر الدكتورة حنان بنت سلطان؛ أن المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه؛ يحظى بمشاركة نخبة من الطبيبات المتخصصات في طب التجميل النسائي من داخل المملكة وخارجها، والمهتمات بالفقه الطبي عامة ونوازله؛ خاصة إلى جانب مشاركة خبيرات من مجمع الفقه الإسلامي الدولي للخروج بتوصيات يتم عرضها على المجامع الفقهية لإصدار الفتاوى الشرعية.وبينت أن طب النساء التجميلي التجديدي غير الجراحي يعد الأكثر شعبية في مجالات الطب التجميلي، والأسرع تطورا وانتشارا؛ وقد لاقى انتشارا واسعا في السنوات العشر الماضية.
يذكر أن المؤتمر الطبي الفقهي الدولي الأول لطب النساء التجميلي التجديدي؛ يستهدف الممارسات الصحيات في تخصص النساء والولادة والتجميل النسائي التناسلي خاصة، والطبيبات المختصات في الطب الجنسي، وطب الأمراض الجلدية والتناسلية وجراحة التجميل، والباحثات في الفقه الطبي عامة ونوازله خاصة، وكل من لها اهتمام بمحاور المؤتمر من السيدات؛ حيث يقدم خلال فترة انعقاده 7 جلسات علمية، وورش عمل مصاحبة تثري أعمال المؤتمر وتستشرف كل جديد في هذا المجال الطبي الجديد.
أهداف المؤتمر:
- التعريف بطب النساء التجميلي والتجديدي.
- أخلاقيات الممارسة المهنية.
- الإسهام في نشر ثقافة طب النساء التجميلي.
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