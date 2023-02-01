منصة الكترونية تضم جميع مبادرات المسؤولية الاجتماعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023 المنعقد في جدة حاليا، عن قرب إطلاق منصة «المسؤولية الاجتماعية» التي تضم جميع المبادرات واحتياجات المجتمع، وتجمع المؤثرين والقطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

وكان نائب وزير الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي افتتح أمس أعمال الملتقى في فندق الرياض إنتركونتننتال، بحضور عدد من المختصين والمسؤولين ذوي العلاقة.

ونوه في كلمة بدعم القيادة الحكيمة لإبراز المسؤولية الاجتماعية منها موافقة مجلس الوزراء بأن يكون الـ23 من مارس من كل عام يوما للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية سعود السبيعي أهمية العمل المجتمعي وسعي الجمعية لتجسير الفجوة بين القطاعات الثلاثة، الحكومي، والخاص، وغير الربحي، في مجال المسؤولية الاجتماعية، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة في المسؤولية الاجتماعية، وتأصيل العمل المجتمعي بإطار وأبحاث ودراسات علمية، إضافة لنشر الوعي العام حول قضايا المسؤولية المجتمعية ورصد تجارب المسؤولية المجتمعية لدى الجهات ذات العلاقة.

بعدها تطرق الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله المهنا إلى جدول الملتقى وأبرز برامجه وفعالياته، مبينا أن الملتقى سيتناول مفهوم وبناء المسؤولية المجتمعية ودور الشركات والمؤسسات الخاصة إضافة إلى دور المسؤولية المجتمعية في كورونا والعلاقة بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

بعد ذلك قدم فيلم وثائقي عن تاريخ ومسيرة وإنجاز وأهداف جمعية المسؤولية المجتمعية.

كما عقدت ضمن أعمال الملتقى الجلسة الأولى بعنوان «بناء مفهوم وثقافة المسؤولية».

وتناول المشاركون قيم وثقافات المجتمعات والأعراف والمبادئ، وأعلن خلال الجلسة قرب إطلاق منصة «المسؤولية الاجتماعية» التي تضم جميع المبادرات واحتياجات المجتمع، وتجمع المؤثرين في المسؤولية الاجتماعية والقطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

فيما ناقشت الجلسة الثانية «مساهمة الشركات في جائحة كورونا»، متطرقة إلى أهمية وجود تشريع يلجأ إليه ممارس المسؤولية الاجتماعية من شركات وأفراد، حيث إن التشريعات تسهم في تحسين ثقة المواطنين بالأعمال التجارية، وربط الشركات بالتنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.

منصة المسؤولية الاجتماعية:







تضم جميع المبادرات واحتياجات المجتمع.



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