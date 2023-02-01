شكرا لقرائتكم خبر نسخة رابعة من تدريب مطوري الألعاب الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن النسخة الرابعة من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب الالكترونية السعوديين، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط.

ويهدف البرنامج إلى تدريب أصحاب المهارات المبتدئة والمتوسطة في تطوير صناعة الألعاب، لتحسين مهاراتهم في تخطيط وتصميم اللعبة وتطويرها، وتقديم الإرشاد المهني لهم، وذلك لرفع كفاءتهم في هذا المجال.

وسيقام البرنامج بمقر الهيئة في مدينة الرياض، وسينطلق في 26 فبراير الجاري لمدة 5 أيام.

وتسعى الهيئة من خلال إقامتها لشراكات عالمية إلى توفير الأدوات الكفيلة بالنهوض بقدرات الكفاءات الوطنية الشابة والرفع من مهاراتهم الإبداعية ضمن جهودها في توطين صناعة الإعلام وتنميته.