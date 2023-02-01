شكرا لقرائتكم خبر ضبط أغذية ومستحضرات تجميل في مستودعين مخالفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 750 ألف عبوة من مستحضرات التجميل، و23,400 كجم من المنتجات الغذائية في مستودعين غير مرخصين بجدة وتبوك.

وأوضحت أنه تم ضبط مستودع بجدة يخزن مستحضرات التجميل دون تراخيص نظامية ودون تطبيق أسس التخزين الجيد، وعلى إثر ذلك جرى ضبط وتحريز المستحضرات احترازيا لحين التحقق من سلامتها وإغلاق المنشأة، واستدعاء مالكها.

كما جرى رصد مستودعا في تبوك يزاول النشاط دون تراخيص وتخزين منتجات منتهية الصلاحية، وجرى إغلاق المنشأة واستدعاء مالكها لاستكمال الإجراءات.