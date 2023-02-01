نثر 2.75 مليون بذرة بالدرونز

مستشعرات بصرية
أشار الملحم، إلى أن الذكاء الاصطناعي، أسهم بشكل كبير في قراءة صحة النبات بمشاريع عديدة في المملكة، مؤكدا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة، يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال الزراعة، والحفاظ على البيئة عبر توطين الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، والمساهمة الفعالة في مبادرتي: «السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر»، بتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتطوير المجال الزراعي وتنمية القطاع النباتي، والمساعدة على تقديم البحوث والدراسات المتخصصة في استخدام المستشعرات البصرية، لقراءة صحة النبات وطبقات الأرض للجهات المتغيرة، وكذلك التعاون مع الجهات الأكاديمية للاستفادة من القراءة بالبحوث والدراسات.
الفلاحة الرقمية
أضاف أن الفلاحة الرقمية، من خلال انتشار التقنيات الرقمية، وإمكانية نقلها وتنقلها، ساهمت في تغيير الإنتاج الزراعي والغذائي، وأدى في قطاع الزراعة والأغذية إلى انتشار التقنيات المحمولة، وخدمات الاستشعار عن بعد، والحوسبة الموزعة، إلى تحسين وصول أصحاب الحيازات الصغيرة، إلى المعلومات والمدخلات والأسواق وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتبسيط سلاسل الإمداد وخفض التكاليف التشغيلية.
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