نثر 2.75 مليون بذرة بالدرونز

كشف الخبير المتخصص في استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة، باستخدام طائرات «درونز» الكابتن عبدالمجيد الملحم، لـ«دوت الخليج»، استخدام طائرات «درونز» في نثر 2.57 مليون بذرة، و12 كيلو بذور في 5 مواقع بالمملكة، خلال الفترة الماضية، وموزعة على النحو التالي: 2 مليون بذرة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، 300 الف بذرة سدر في محمية الملك عبدالعزيز، 12 كيلو من البذور في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز، 150 ألف بذرة غاف خليجي في محمية الإمام تركي بن عبدالله، 120 ألف بذرة غاف خليجي في جواثى بالأحساء.

مستشعرات بصرية

أشار الملحم، إلى أن الذكاء الاصطناعي، أسهم بشكل كبير في قراءة صحة النبات بمشاريع عديدة في المملكة، مؤكدا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة، يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال الزراعة، والحفاظ على البيئة عبر توطين الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، والمساهمة الفعالة في مبادرتي: «السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر»، بتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتطوير المجال الزراعي وتنمية القطاع النباتي، والمساعدة على تقديم البحوث والدراسات المتخصصة في استخدام المستشعرات البصرية، لقراءة صحة النبات وطبقات الأرض للجهات المتغيرة، وكذلك التعاون مع الجهات الأكاديمية للاستفادة من القراءة بالبحوث والدراسات.

الفلاحة الرقمية

أضاف أن الفلاحة الرقمية، من خلال انتشار التقنيات الرقمية، وإمكانية نقلها وتنقلها، ساهمت في تغيير الإنتاج الزراعي والغذائي، وأدى في قطاع الزراعة والأغذية إلى انتشار التقنيات المحمولة، وخدمات الاستشعار عن بعد، والحوسبة الموزعة، إلى تحسين وصول أصحاب الحيازات الصغيرة، إلى المعلومات والمدخلات والأسواق وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتبسيط سلاسل الإمداد وخفض التكاليف التشغيلية.