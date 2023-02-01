مسابقة للصيد المستدام

دشن الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الأمام تركي بن عبد الله الملكية، المهندس محمد الشعلان مسابقة الصيد المستدام في محمية الشمال للصيد المستدام. وبين الشعلان أن محمية الشمال للصيد المستدام والتي تبعد 265 كيلو مترًا عن منطقة حائل وتقع على مساحة 2000 كيلومتر مربع شمال شرق المملكة، تعد الأولى من نوعها ، وتسعى إلى المحافظة على الحياة الفطرية، وتحقيق فرص اقتصادية وتطوير الفرص التنموية للمجتمع المحلي، إضافة إلى تطوير المنتج السياحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء هذه المحمية ممارسة نشاط الصيد المنظم بأعداد محددة، والحد من الصيد غير القانوني من خلال توفير بدائل مستدامة، وتقليل الأثر على الحيوانات البرية في الطبيعة، وإحياء الموروث الشعبي.



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