ساعات تطوعية لطلاب الثانوية

كشف مدير الأمن والسلامة المدرسية في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء محمد العامر، عن منح طلاب وطالبات مدارس المرحلة الثانوية في المحافظة، ساعات تطوعية نظير تقديم برنامج برامج نوعية وقائية لزملائهم لطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام على مهارات الأمن والسلامة، والتعامل مع المخاطر اليومية.

وأبان العامر، أن إدارته، أطلقت، برنامجًا تدريبيًا بعنوان: 5 × 5، استهدف تدريب 1225 طالبًا وطالبة في قطاعي البنين والبنات، موزعين على 50 مدرسة في 5 قطاعات تعليمية، وهي: الهفوف، والمبرز، والقرى الشرقية، والقرى الشمالية، والهجر، ويتولى تقديمها 5 مشرفين أمن وسلامة مدرسية، و5 مشرفات أمن وسلامة مدرسية، وكل يوم في 5 مدارس، بواقع 5 أيام، ويركز البرنامج على 5 مهارات في الأمن والسلامة، وهي: السلامة المنزلية، السلامة المدرسية، السلامة المرورية، السلامة الكهربائية، التعامل مع التقلبات الجوية، ويستفيد من البرنامج منسقي السلامة في المدارس «بنين، وبنات»، بتقديم البرنامج للجميع، علاوة على تقديم البرنامج لأولياء الأمور «عن بعد».