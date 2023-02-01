وأبان العامر، أن إدارته، أطلقت، برنامجًا تدريبيًا بعنوان: 5 × 5، استهدف تدريب 1225 طالبًا وطالبة في قطاعي البنين والبنات، موزعين على 50 مدرسة في 5 قطاعات تعليمية، وهي: الهفوف، والمبرز، والقرى الشرقية، والقرى الشمالية، والهجر، ويتولى تقديمها 5 مشرفين أمن وسلامة مدرسية، و5 مشرفات أمن وسلامة مدرسية، وكل يوم في 5 مدارس، بواقع 5 أيام، ويركز البرنامج على 5 مهارات في الأمن والسلامة، وهي: السلامة المنزلية، السلامة المدرسية، السلامة المرورية، السلامة الكهربائية، التعامل مع التقلبات الجوية، ويستفيد من البرنامج منسقي السلامة في المدارس «بنين، وبنات»، بتقديم البرنامج للجميع، علاوة على تقديم البرنامج لأولياء الأمور «عن بعد».
كانت هذه تفاصيل خبر ساعات تطوعية لطلاب الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.