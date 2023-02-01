التخييم يشعــل أسواق الحطب والفحم

يزداد إقبال الأهالي على شراء الحطب ومشتقاته في فصل الشتاء، نظرًا لتعدد أغراضه التي تلبي احتياجاتهم واستخدماتهم المختلفة، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره بسبب زيادة الطلب. وفي هذه الأيام، تشهد أسواق الحطب والفحم بمحافظة شرورة ارتفاعًا في الأسعار، بسبب موجة البرد التي تمر بها المنطقة خلال الأيام الحالية.

ويقدم الأهالي والمتنزهين على شراء الحطب والفحم بكميات كبيرة، وتتفاوت طلباتهم حسب الاستخدام الذي يتضمن الأغراض المختلفة، كاستخدامه في التدفئة والطبخ سواء في المخيمات البرية أو في الملاحق الخارجية التي تتبع المنازل.

وبحسب الأسواق، وصل سعر حزمة الحطب من القرض إلى 34 ريالًا والسمر 24 ريالًا، فيما وصل سعر كيس الفحم من السمر 54 ريالًا والقرض 204 ريالات، وكيس الفحم المخلوط من السمر والقرض إلى 124 ريالًا.