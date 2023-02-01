الموارد البشرية تقر تعديلات في إجازات الخدمة المدنية

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عددا من التعديلات مبنية على محضر لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية رقم 17/ب/ 1444 هـ وتاريخ 4/ 7/ 1444 هـ المتضمن إضافة يوم التأسيس إلى اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية على النحو التالي:

أولا: تعديل الفقرة ب من المادة 127 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ليكون نصها كالتالي: "ب- عطلة اليوم الوطني : اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية وعطلة يوم التأسيس يوم 22 فبراير من كل عام، فإذا وافق اليوم الوطني أو يوم التأسيس يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني أو يوم التأسيس إذ وافقت عطلة رسمية أخرى".

ثنايا: تعديل الفقرة ب من المادة 159 من اللائحة ليكون نصها: "ب- يجوز قطع الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاما عدا العطل والإجازات الآتية: العيدين والعطلة الأسبوعية واليوم الوطني ويوم التأسيس والاضطرارية والدراسية والاستثنائية".

ثالثا: تعديل المادة 160 من اللائحة ليكون نصها: "إذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني وعطلة يوم التأسيس أثناء الإجازة العادية للموظف فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية".