السعودية اليوم / الرئيس التونسي يلتقي رئيس المنظمة العربية للسياحة



تونس 10 رجب 1444 هـ الموافق 1 فبراير 2023 م واس

التقى فخامة الرئيس قيس سعيِّد رئيس الجمهورية التونسية، اليوم، معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، الذي يزور العاصمة تونس حالياً.

وسلَّم الدكتور آل فهيد - خلال اللقاء- فخامتَه قلادة المنظمة من الطبقة الممتازة، مؤكداً ضرورة تنويع الأنشطة السياحية؛ لتشمل الأنشطة الثقافية والاستشفائية، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية في تونس.

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23:00ت م

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