السعودية اليوم / إمارة جازان تستضيفُ الاجتماع السابعَ لأمناء مجالس المناطق بالمملكة



جيزان 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

تستضيفُ إمارة منطقة جازان، الأحد المقبل، الاجتماع الدوري السابع لأمناء مجالس المناطق بالمملكة، بناء على دعوة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة.

ويهدف الاجتماع إلى تبادل الخبرات بين أمانات مجالس المناطق، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة لأمانات المجالس لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة وفق نظام المناطق ولائحته التنفيذية بحضور فريق من وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة شاهر بن شهاب الجنفاوي، أن الاجتماع جاء تأكيداً لحرص صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز،أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة، على استمرار ونجاح مثل هذه الاجتماعات المتناظرة ؛بهدف تطوير وتقديم الحلول الناجعة لتطوير أعمال وإجراءات مجالس المناطق لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله –ووفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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